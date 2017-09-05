Teksas’taki Kasırga: Ölü Sayısı 60’a Yükseldi

Yetkililer, ABD’nin Teksas eyaletindeki kıyılara 25 Ağustos’ta ulaşan 4. kategorideki Harvey Kasırgası dolayısıyla çeşitli bölgelerde 60 kişinin öldüğünü belirtti.

AA’da yer alan habere göre, ölümlerin, fırtına sonucu sel sularına kapılma veya devrilen ağaçların altında kalma gibi nedenlerden kaynaklandığı kaydedildi.

Bunun yanında yetkililer, kasırga ve selin etkili olduğu bölgelerde acil durum ekiplerinin bazı hastalara tıbbî müdahalede geciktiğini, ayrıca elektrik kesintilerinde oksijen tüpü gibi cihazların çalışamaması sonucu bazı ileri yaştaki kişiler ile hastaların öldüğünü ifade etti.

“53 Bin 630 Kişi Otellere Yerleştirildi”

Kasırganın yol açtığı su taşkınlarında yüz binlerce ev ve aracın yanı sıra köprüler ve yollar hasar gördü, 10 binlerce kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), kasırga nedeniyle şimdiye kadar 53 bin 630 kişinin otellere yerleştirildiğini açıkladı.

FEMA’ya göre, yaklaşık 560 bin aile konut yardım programına kayıt yaptırdı.