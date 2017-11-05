Bingöl Üniversitesi Bilgi ve Düşünce Kulübü, Mavera Fikir ve Medeniyet Kulübü ve Bingöl Genç İHH’nın ortaklaşa düzenlendiği ve Najla Tammy Kepler’in konuşmacı olarak katıldığı “Teksas’tan Hakikate Yolculuk” programı öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Program Kuran tilaveti ile başladı. Akabinde Bingöl Genç İHH başkanı Abdullah Yolcu’nun selamlama konuşması ile devam etti. Sonrasında sunumunu yapması için Najla Tammy Kepler davet edildi.

Kepler sunumunda, hidayet sürecini dinleyicilerle paylaştı. Müslüman olduktan sonra hayatında çok fazla şeyin olumlu yönde değiştiğini belirten Kepler şu ifadeleri kullandı: “Müslüman olmuştum. Bu dünyaya geldiğim andaki temizliği elde etmiştim. Beni Yaratan’ı bulmuştum ve onun kulu olmak için çaba sarf ediyordum artık.”

Program soru-cevap faslı ile sona erdi.

Sunumunun ardından yazar okuyucuların kitaplarını imzaladı.