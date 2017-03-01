Teknoloji İle Birlikte E-Hastalıklar Ortaya Çıktı

»Ana Sayfa»Sağlık
01.03.2017 21:31
Teknoloji İle Birlikte E-Hastalıklar Ortaya Çıktı
Teknolojinin gelişmesi, dijital araçların yaygınlaşması ve sosyal medyanın bilinçsizce kullanılmasının bireylerde "e-hastalık" olarak nitelendirilen çeşitli rahatsızlıklara neden olduğu bildirildi.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetin avuç içine sığması, tüm ekranların artık hem telefon hem de bilgisayar olarak kullanılabilmesinin ekran bağımlılığını artırdığını anlattı.

Akgül, teknolojinin, faydalarının yanında insanlarda birtakım olumsuz etkiler de oluşturabildiğine dikkati çekerek, "İnsanların bu cihazları uzun süre ve yoğun bir şekilde kullanması oldukça önemli sonuçlara yol açıyor. Özellikle interneti kullanan insanlar bir süre sonra sosyal hayattan kopabiliyor ve dış dünyaya karşı duyarsızlaşabiliyor. Bunun akabinde de internet ve teknolojik alet insanların hayatlarının merkezi haline dönüşüyor. Merkez haline geldikçe insanlarda teknoloji bağımlılığı da ortaya çıkmış oluyor. Eskiden böyle bir bağımlılık türü yokken artık günümüzde uzmanlar teknoloji ve interneti de bağımlılık türü olarak kabul ediyor." diye konuştu.

Akgül, herhangi bir bağımlılığı olan kişinin bunu çok zor kabul ettiğini, istediğinde bu durumdan uzak kalabileceğini düşündüğünü belirtti.

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Toplumda sigara, alkol ve uyuşturucunun bağımlılık olarak kabul edildiğini, teknoloji ve internetin de bir o kadar ciddi bir bağımlılık türü olduğunu ifade eden Akgül, "Bağımlılık tedavi edilmez. Kişi kendini nasıl kontrol edeceğini öğrenirse teknolojinin faydalarından daha çok yararlanıp zararlarını daha az yaşayabilir. Günümüzde her şeye bir 'tık' uzaklıkta olduğumuz ve özel hayatımızı daha şeffaf yaşadığımız için teknolojiye bağlı olarak hastalıklar gözükmektedir. Toplumda çok yaygın değilmiş gibi gelse de bu hastalıklara sahip olan insanlar bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

AA

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