Tekirdağ'daki Darbe Operasyonunda 7 Askere Gözaltı
Tekirdağ'daki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde 7 asker gözaltına alındı.
A+A-
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.
Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.
HABERE YORUM KAT