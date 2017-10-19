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Tekirdağ'daki Darbe Operasyonunda 7 Askere Gözaltı

Tekirdağ'daki Darbe Operasyonunda 7 Askere Gözaltı

​​​​​​​Tekirdağ'daki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, çeşitli rütbelerde 7 asker gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.

Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.

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