Tekirdağ'daki Darbe Operasyonunda 7 Askere Gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli rütbelerden 7 askeri gözaltına aldı.

Bu arada, ayrı bir soruşturma kapsamında ise kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen eski Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Gelener de gözaltına alındı.