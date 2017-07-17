Tek Celsede 12 Yıl!

Hukuk ve adil yargılama ilkelerinin idam ve tek tip kıyafet tartışmalarının, “ayaklarına pranga takalım” vb. söylemlerin gölgesinde giderek buharlaştığı bir ortamı soluyoruz. Bu ortamın yargıyı da etkilememesi, şekillendirmemesi ne kadar mümkün olabilir?

Gözaltı ve tutuklama furyasının doludizgin devam ettiği Türkiye’de bazı mahkemelerin hızlı kararlarıyla da tarihe geçeceklerine kuşku yok! Örgüt üyeliği suçlaması ile yargılanan sanıkların tek celsede davalarının görülüp haklarında mahkumiyete hükmedilmesi türünden uygulamalar giderek yaygınlaşacak gibi görülüyor.

İşte bu seri kararlardan biri bugün Giresun’da verildi. Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Zafer S. ilk savunmasını verdi. Bu aynı zamanda sanığın son savunması da oldu. Geçen nisan ayında tutuklanan ve örgütte “belletmen” olarak görev yaptığı iddia edilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise sanığa, elde edilen deliller ve tanık beyanları doğrultusunda “FETÖ/PDY üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: AA, Haksöz Haber