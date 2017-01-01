“Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”

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01.01.2017 17:12
“Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”
Ortaköy’de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde yer alan habere göre, yaptığı yazılı açıklamayla 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.

“Kaos Oluşturmaya Çalışıyorlar”

“Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır.”

“Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”

Farklı örgütlerin Türkiye’yi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgede yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etmek konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sâdece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Terör Ayrım Yapmadan Kan Döküyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak şunları kaydetti:

“İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”

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