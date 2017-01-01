“Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde yer alan habere göre, yaptığı yazılı açıklamayla 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi.
“Kaos Oluşturmaya Çalışıyorlar”
“Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:
“Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır.”
“Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz”
Farklı örgütlerin Türkiye’yi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgede yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etmek konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sâdece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
“Terör Ayrım Yapmadan Kan Döküyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak şunları kaydetti:
“İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Ortaköy Reina Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 39 Kişi Öldü
- Reina Saldırganı Olaydan Hemen Sonra Kaçmış
- Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması
- Mehmet Görmez: Mabette Yapılmasıyla Farkı Yok
- 'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!
- Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor
- Süleyman Soylu: Saldırıda 39 İnsanımız Hayatını Kaybetti
- Suriyeli Alimlerden “Birleşme Vaciptir” Bildirisi
- İHH'dan Suriye'ye 3 Bin Yardım Tırı
- Ortaköy'deki Saldırıya Yayın Yasağı
- “Hayatta Olduğumuz İçin Şükrediyoruz”
- Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor
- Otoyol ve Boğaz Köprülerine Zam
- 'Noel Baba Yoktur' Dedi, İşinden Oldu!
- BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti
- Ortaköy'deki Saldırıya Yayın Yasağı
- Suriyeli Alimlerden “Birleşme Vaciptir” Bildirisi
- Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Temmuz’un Ocak 2017 Sayısı Çıktı
- İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
- Suriye’de Direnişçiler Tek Çatı Altında Birleşecek
- Muş Kardeşlik Platformu Halep’e 3 Tır Un Gönderdi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim