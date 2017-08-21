Tehdit Afrin’den, Öyleyse Müdahale Neden İdlib’e?

Rıdvan Kaya’nın yeni yazısı:

Son dönemde medyada sıkça okumaya-duymaya başladığımız “İdlib’e harekât” lakırdıları size de Nasreddin Hoca fıkrasını hatırlatmıyor mu? Yapması gerekenin zorluğu karşısında, hedefini bilerek şaşırmış olmanın insanı düşürdüğü düşündürücü durumu, acziyeti anlatan o meşhur fıkrayı!

Kapının önünde bir şeyler arayan Hoca’ya komşusu ne aradığını sorar. Hoca “yüzüğümü kaybettim, onu arıyorum” diye cevap verir. “Kapının önünde mi kaybettin” sorusunu ise “yok hayır, evde kaybettim” diye cevaplar. Komşusu “o zaman niye sokakta arıyorsun” diye sorunca da, Hoca “ne yapayım, ev çok karanlık, o yüzden burada arıyorum” der.

Türkiye’nin, güneyinde ABD desteğiyle her geçen gün biraz daha belirginleşen PYD/YPG tehdidini savuşturabilmesi için İdlib’e askeri bir müdahalede bulunması gerektiğine dair tezler işte aynen bu fıkrada anlatılan şaşkınlık haline tekabül etmekte. (…)

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