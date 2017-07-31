TDV'nin Vekâletle Kurban Fiyatları Açıklandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekalet yoluyla kurban bedelini yurt içinde 850, yurt dışında 600 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Tutkun, TDV Genel Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'de 275 merkezde, yurt dışında 135 ülke ve 400 bölgede, yaklaşık 275 bin hisse kurban kesimiyle ilgili planlamaları yaptıklarını bildiren Tutkun, "Türkiye'den vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın yurt içinde kurbanlarının kesilmesi için 850 lira, yurt dışında kurban vekaleti için ise 600 lira bedel belirlendi. Yurt dışından kurban vekaletlerini verecek vatandaşlarımız ise 150 avro üzerinden belirlenen rakamlarla, vekaletlerini TDV'ye ulaştırmış olacak." diye konuştu.

Vakfın kurban organizasyonunun sadece kurban kesimi ve et dağıtımı şeklinde planlanmadığına işaret eden Tutkun, bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlara bayram coşkusunu, heyecanını yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yapılan organizasyonların yerinde izlendiğini anlatan Tutkun, kesimlerin, doğru ve İslami usullere uygun yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların bu yıl da vakfa bağışlarını güvenle yapabileceğini belirten Tutkun, "www.diyanetvakfi.org.tr" adresi, online bankacılık sistemi, anlaşmalı banka, PTT ile TDV il ve ilçe şubeleri, müftülükler ya da mahallelerdeki din görevlileri aracılığıyla vekaletlerin vakfa ulaştırılabileceğini bildirdi.

ÇETİNKAYA, SOFUOĞLU, KAYAALP KAMU SPOTUNDA YER ALDI

Öte yandan, TDV'nin kurban kampanyası için hazırladığı kamu spotunda, milli rallici Burcu Çetinkaya, dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp rol aldı.

Milli sporcular, kamu spotunda "Kurbanlarımız kardeşlik için" yazılı TDV kolilerini taşırken görülüyor.

Kamu spotunda Çetinkaya, "Bir kardeşin seni bekliyorsa, yollar uzakmış ne önemi var", Sofuoğlu "En büyük yarışımız hayırlı olsun, en büyük zaferimiz de kardeşlerimize kavuşmak", Kayaalp ise "Kardeş kardeşe hiçbir zaman yük olmaz" mesajı veriyor.