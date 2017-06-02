TDV’den Hırvatistan’a Boşnakça Kur’an-ı Kerim Meali

Zagreb Camisi’nde düzenlenen 4 bin Kur’an-ı Kerim mealinin dağıtım törenine, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ve Hırvatistan İslam Birliği’nin temsilcileri katıldı.

AA’da yer alan habere göre, Çetin, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında 20 bin Kur’an-ı Kerim mealinin Bosna Hersek genelinde dağıtıldığını anımsatarak, Boşnakça dilinde basılan 50 bin mealin Balkan ülkelerinde dağıtılacağını ifade etti.

Projenin, Balkanlar’da yaşayan her Müslüman aileye kendi dillerinde Kur’an-ı Kerim hediye etmeyi amaçladığını belirten Çetin, “TDV, bugüne kadar Afrika’dan Asya ve Avrupa’ya kadar Müslüman nüfusun yaşadığı ülkelere bir milyon Kur’an-ı Kerim dağıtımında bulundu.” dedi.

Çetin, Hırvatistan’ın ardından bir diğer Balkan ülkesi Slovenya’ya gideceklerini de sözlerine ekledi.