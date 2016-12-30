TDV'den Azez'e Bin 200 Ailelik Çadır Kent
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin Azez bölgesinde bin 200 aile için çadır kent oluşturdu.
TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Azez bölgesindeki İğde köyünde, Irak Telaferli bin 200 aile için 6 bin kişi kapasiteli çadır kent kuruldu.
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, savaş mağduru ailelerin Azez'e büyük zorluklarla ulaştığını belirterek ağır kış şartları nedeniyle camilerde ve farklı yerlerde barınan ailelerde soğuk nedeniyle ölümlerin yaşandığını ifade etti. Erdem, çadır kentte yaşayacak ailelerin temel ihtiyaçlarının TDV ekiplerince karşılanacağını aktardı.
"ŞİMDİ YARALARI SARMA ZAMANI"
"Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" yardım kampanyasıyla yaraların sarıldığını vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:
"Kırıkhan'a Suriye üzerinden gelen 194 Telaferli, Azez'de bulunan İğde kampımıza Valilik tarafından yönlendirilmiştir. Daha önce camilerde, sokaklarda yaşayan aileleri çadır kente yerleştirdik. Toplamda 360 aile çadır kente yerleşti. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Suriye Azez'de kurduğumuz koordinasyon merkezi ve Kilis'teki mobil mutfağımızdan bölgeye sıcak yemek, ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri konusunda yardımlarımızın yanı sıra barınma konusundaki desteklerimiz de devam ediyor."
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