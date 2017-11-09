TDV Bangladeş’teki Arakanlı Mülteciler İçin 24 Bin Konut Yapacak

Myanmar ordusuyla fanatik Budistlerin Müslümanlara düzenlediği ve etnik temizliğe dönüşen saldırılar yüzünden göç etmek zorunda kalan Arakanlıların sayısı her geçen gün artıyor. Saldırıların başladığı ilk günden beri Arakanlıların yanında olan ve kurumsal olarak çalışmalarına devam eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yaklaşan kış mevsimi için mesken çalışmalarına başladı. Vakfın Arakan’da ve Arakanlı Müslümanların göç ettiği diğer bölgeler olan Bangladeş, Malezya ve Pakistan’daki çalışmalarını TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun anlattı.

İÇME SUYU SORUNU VAR

TDV’nin 2012’deki krizden bu yana Arakan’da çalışmalar yürüttüğünü belirten Tutkun, son yaşanan krizle birlikte yoğun bir mülteci akını olduğunu ve Bangladeş’teki kamplarda 50 bin civarında insan olduğunu hatırlattı. Şu anda insanların temel ihtiyaçlarının, mutfak malzemesi, hijyenik malzemeler, branda ve bambulardan yapılmış barınaklar olduğunu kaydeden Tutkun, en büyük sorunlardan biri olan içme suyuna ilişkin de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KUYULAR AÇILIYOR

Bölgede açılan su kuyularının 5-6 metre derinlikte olduğunu ve hijyenik olmadığını vurgulayan Tutkun, “Sağlıklı içme suyu konusunda bizim önemli bir çalışmamız var. Arıtma tesisiyle birlikte kurulan derin su kuyuları açmayı planlıyoruz. 150 metre derinlikten, çıktığı anda suyun hijyenik çıktığı bir üretimden bahsediyoruz. Arıtma tesisiyle birlikte içilebilecek bir su üretilmesini hedefliyoruz. Şu anda bir kuyu bitmek üzere. Farklı noktalara açılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

BÖLGE HALKI ADINI VERDİ

TDV olarak 150 bine yakın insana yardım ulaştırdıklarını açıklayan Tutkun, "Türkiye’nin talep etmiş olduğu 24 bin konutun olacağı bir alan tahsisiyle ilgili şu anda resmi olarak tam kesinleşmemekle birlikte bir alan belirlendi. Bu alana bölge insanı ‘Türk Tepesi’ adını verdi" şeklinde konuştu.

İNŞAAT NİSAN'DA

Tutkun, Bangladeş sınırındaki bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanması ve Bangladeş askerinin şu an yapımına devam ettiği 13 kilometrelik yol çalışmasının tamamlanmasının ardından 24 bin konutun olacağı projenin yol haritasını belirleyeceklerini bildirerek, projenin inşaasına nisan ayında başlamayı planladıklarını açıkladı. "Türk Tepesi" diye adlandırılan yerde geçici olarak kurdukları barınma yerleri bulunduğunu dile getiren Tutkun, burada şu anda 600 ailenin konakladığını söyledi.

İKİ AYDA 50 MİLYON TL

Türkiye’de şu ana kadar, Arakan için 2 ayda 50 milyon TL toplandığını açıklayan Tutkun, "Bizim TDV olarak yaptığımız kampanyalar içinde Somali ve Suriye’den sonra en yüksek rakamlardan birisi. Devlet erkanının ziyaretleri, bunu dünya gündemine taşıması, o anlamda halkımızda bir farkındalık oluşturdu. Onlar da bu anlamda desteklerini esirgemediler" dedi.

Myanmar projesi devam edecek

Sınırın Myanmar tarafında da 2 yıldır yoğun bir çalışma yürüttüklerini hatırlatan Mustafa Tutkun, “Hem okul hem de barınmayla ilgili bir projemiz vardı. Son noktaya gelmiştik. Başlamak üzereyken bu olaylar gündeme geldi. Orada da koşullar müsait olduğu andan itibaren çalışmalarımızı başlatmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak