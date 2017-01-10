TC Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.
TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Piyasalarda gözlenen aşırı oynaklığın yakından takip edildiğini ve ekonomik temellerden uzaklaşan sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Merkez Bankası, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlendiğini, gerekli görülmesi halinde ülkede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabileceğinin altını çizdi.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Anayasa Değişikliği Vesayet Düzenini Geriletecek mi?
- Rus Siyasetçinin İncirlik Üssü Beklentisi
- Hayırda Buluşanlar Topluluğu Köydeki Minik Yürekleri Sevindirdi
- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Rusya: ABD, İdlib’de 20’den Fazla Sivili Katletti
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Ekmeğini Atlı Kızakla Kazanıyor
- Anayasa Değişikliği Vesayet Düzenini Geriletecek mi?
- “Sincar’daki PKK ve Musul’daki IŞİD Arasında Fark Yok”
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim