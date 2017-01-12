TBMM'deki Kavgada AK Partili Vekilin Burnu Kırıldı

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12.01.2017 14:12
TBMM'deki Kavgada AK Partili Vekilin Burnu Kırıldı
TBMM'deki kavga sırasında burnu kırılan AK Partili Fatih Şahin ameliyata alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM'den ayrılan Başbakan Yıldırım, Güven Hastanesi'ne geldi.

Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Şahin'e "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Partili milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldırım ve beraberindekiler, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

 

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