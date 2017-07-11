TBMM’de Yine Herkes Laik, Atatürkçü ve de Türk Olmaya Devam Edecek!

HAKSÖZ HABER

AK Parti ve MHP’nin uzlaşmasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan TBMM İçtüzük teklifi aykırı ifadeler kullanan ve belirlenen sıkı düzene uymayan vekillere para cezaları getiriyor.

Meclis Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerine yarın başlanacak olan teklif yasalaşırsa, şu anda olduğu şekliyle ‘kınama’ cezaları kâğıt üstünde kalmayacak. Kınama alan milletvekilinin maaşının üçte biri, yani yaklaşık 6 bin lira kesilecek. ‘Geçici çıkarma’ olan 3 birleşim yasaklama cezasının karşılığında da maaşlarının üçte ikisi oranında, yaklaşık 12 bin lira para cezası uygulanacak.

Bazı muhalif vekillerin protestolarda sık kullandığı döviz, pankart gibi görsel malzemeler ‘kınama’ kapsamına alınıyor. Bu malzemeler, ‘çalışma düzeni ve huzurunu bozucu materyal’ kabul edilecek. Yeni uygulamada, hakaret eden milletvekilinin maaşından 6 bin lira kesinti de olacak. Oturumu yöneten başkanvekiline veya Başkanlık Divanı üyelerine küfür eden veya tehditte bulunan milletvekili 3 birleşim yasaklanacak, maaşından da 12 bin lira ceza kesilecek. Yumruk atma, tokat atma, saçından çekme, tekmeleme gibi fiili saldırılar ise ‘ağır ceza’ kapsamına alındı.

Teklifte Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamlar”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” ifadeleriyle yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor. Buna göre örneğin Meclis kürsüsünden, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesini kullanan veya Türkiye’nin bir bölgesiyle ilgili ‘Kürdistan’, ‘Kürt illeri’ gibi tanımlamalar yapan milletvekilleri 3 birleşim yasaklanma ve maaşından 12 bin lira kesintiyle cezalandırılacak.

Beklendiği üzere AK Parti ve MHP’nin mutabakatıyla hazırlanan teklif yemin metninde herhangi bir değişiklik getirmiyor. Yine herkes laik, Atatürkçü ve de Türk olmaya devam edecek!