TBMM'de Referandum Gerilimi

Meclis Genel Kurulu’nda 23 Nisan özel oturumu yapıldı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında TBMM Genel Kurulu’nda özel gündemle toplanan oturuma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HDP temsilcileri katıldı.

Meclis'teki özel oturuma 16 Nisan referandumu damgasını vurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Salondan yanıt gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beni dinlemek zorundasınız" dedi.

Meclis Başkanı Kahraman da, "Hatipe müdahale etmeyelim" sözleriyle salona uyarı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başkan, ben Meclis'in itibarını korumak zorundayım" diyerek tepkisini sürdürdü.

"Milli iradeyi sattınız"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf, hiçbir makam bu TBMM’yi feshedemez. Ben bu Meclis'in itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Tarih, millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır."

"Sayın Başkan, siz yeni rejimde Sayın Cumhurbaşkanı'na vekâlet edemeyeceksiniz, yeni sistemde Sayın Cumhurbaşkanı'na seçilen değil atanan biri vekâlet edecek. Bu Meclis kuruluşunda liyâkata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir Meclisti. YSK tarafından üzerine şâibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyâkat değil keyfi bir yönetim yolu açılmıştır. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır. O kadar ki YSK dahi TBMM’nin çıkardığı bir kanuna uymamıştır. Bir parlamentonun böyle bir duruma düşmesi çok dramatik bir tablodur."

Yıldırım yanıt verdi

Başbakan Yıldırım tekrar kürsüye geldiğinde ise şunları söyledi:

"Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümünü idrak derken böyle bir tartışmanın içinde olmak istemiyoruz ancak bazı doğruların bilinmesi adına söz aldım. Bir kere Sayın Başkan, başkan yardımcısının vekâlet etmesini demokratik bulmadığını ifade ediyor. Bu halihazırda bizim anayasamızda da mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakana vekalet etti. Seçilmemişti. Milletvekili değildi, vekâlet etti. Bizim anayasamızda bakanların Meclis içinden olabileceği gibi Meclis dışından da atanabileceğine yönelik açık hüküm vardır. Yürütme görevini yapan cumhurbaşkanı vekâletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir.

İkinci husus Meclis'in feshedilmesi meselesidir. Kampanya boyunca böyle bir şey olmadığını, karşılıklı seçimleri yenilemek meselesi olduğunu anlattık. Bu kadar açıktır. Bu Meclis iki sefer feshedilmiştir. Biri 1960, diğeri de 1980’de. 15 Temmuzda'da feshetmeye çalıştılar, derslerini aldılar. Çünkü milli irade onlara geçit vermedi."

Kılıçdaroğlu bunun üzerine, "Bal gibi fesih yetkisi var ve biz buna karşıyız" dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bazı sözlerini hatırlatan CHP lideri, "9 Ocak'ta bu kürsüde bir açıklama yaptı. Meclis'i fesih yetkisi vardır diyor. Bugünkü anayasada da var diyor. Ama gerekçe lâzım. Şimdi siz kalkıp diyorsunuz ki fesih yetkisi yok" dedi.

Bakan Bozdağ daha sonra kürsüye çıkarak Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı; "Sayın Genel Başkan benim bir değerlendirmemi gündeme getirdi. Fesih yetkisini benim ne anlamda kullandığım çok açık. Bizim anayasamızda parlamento kapatmak yok. Yeni olan şu; cumhurbaşkanı seçim kararı aldığı zaman bundan sonra kendi seçimini de yenileyecek. Bu bir müeyyidedir. Karşılıklı seçimleri yenileme var" diye konuştu.

HDP grubu adına Ahmet Yıldırım, MHP adına da Genel Başkan Devlet Bahçeli konuşma yaptı.

Erdoğan'dan çağrı

Genel Kurul'daki özel oturum bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya dâir sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" dedi.

Kaynak: Al Jazeera, AA