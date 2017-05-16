TBMM'de HSK'ya Üyelik Seçimi Başladı

Genel Kurulda gizli yapılacak HSK seçiminde, birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu (367) aranacak. Seçimin sonuçlandırılmaması halinde ikinci oylama yapılacak ve bu turda, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuna (330) bakılacak.

Bu turda da sonuç alınamaması halinde, üçüncü oylamada yine üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (330) aranacak. HSK üyelerinin üçüncü oylamada da belirlenememesi durumunda, bu turda en çok oyu alan 2 aday arasından ad çekme usulüyle üye belirleme işlemi tamamlanacak.

Toplam 13 üyeden oluşacak ve 2 daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, üyelik için TBMM Başkanlığına başvuran 83 aday adayı arasından 21 aday belirlenmişti.

CHP ve HDP milletvekilleri birinci tur oylamaya katılmadı

TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçiminde, CHP ve HDP milletvekilleri birinci tur oy verme işlemine katılmadı.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, HSK'ya Meclis tarafından seçilecek 7 üyelik için; her bir üyelik için aday gösterilen 3'erli Yargıtay üyesi arasından 3 üye, aday gösterilen üç Danıştay üyesi arasından bir üye, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan ve aday gösterilen üç öğretim üyesi arasından bir üye, aday gösterilen üç avukat arasından bir üye, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından aday gösterilen üç adaydan bir üye seçimi yapılacağını açıkladı.

Hamzaçebi, Anayasa ile Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonca belirlenen aday listelerini okudu.

Buna göre, Yargıtay üyeleri arasından seçilecek bir üyelik için birinci aday listesi: Mustafa Çavuş, Yusuf Kuzu, Yaşar Şimşek.

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: Mehmet Ademoğlu, Mustafa Kurtaran, Mehmet Osmanoğlu.

Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Alp Arslan, Ziya Dinler, Mahmut Kaya.

Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Cafer Ergen, Cevdet Erkan, Emin Sınmaz.

Öğretim üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ali Cengiz Köseoğlu, İlhan Üzülmez, Abdülkerim Yıldırım.

Avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ülkü Soylu, Şerife Taşbaşı, Songül Yazar.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Ali Aydın Akpınar, Ömer Faruk Aksoy, Hamit Kocabey.

Akif Hamzaçebi, adaylar isimlerinin yer aldığı oy pusulalarının, adayların soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlendiğini söyledi.

İlk oylamada 367 oy, ikinci ve üçüncü oylamalarda ise 330 oy aranacağını belirten Hamzaçebi, üçüncü oylamada 330 oyun bulunamaması halinde, bu oylamada en çok oyu almış olan seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulüyle üye belirleme işleminin tamamlanacağını kaydetti.

Bazı CHP milletvekilleri salondan ayrıldı

Bu sırada, bazı CHP'li milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HSK seçimine iki sebeple katılamayacaklarını açıkladı.

Birinci nedenin; Karma Komisyon teşekkül ettirilirken, İçtüzüğe aykırı bir şekilde, MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'in kendisi istifa etmediği halde, komisyon üyeliğinden düşürülmesinin olduğunu belirten Altay, "İkincisi de mühürsüz referandum meşru değildir, bunu hep söyledik. Bununla ilgili hukuk süreci devam ediyor. Bu nedenle komisyon raporunu iade etmenizi, etmememiz halinde usul tartışması açılmasını istiyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da referandum sonuçlarının meşru olmadığını düşündüklerini iddia ederek, "Meşru olmayan sonuçları tanımıyoruz. Burada seçilecek HSK üyeleri ile ilgili çok sayıda şaibe var. Bu nedenle oylamaya katılmayacağız."diye konuştu.

Kerestecioğlu'nun konuşmasının ardından HDP'liler salonu terk etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise YSK'nın referandumla ilgili nihai kararını verdiğini ve hukuken halkoylamasının bitttiğini ve Meclisin de bu çerçevede görevini yaptığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Kurulda tartışılan konular ile referandum sonuçlarının meşruiyeti hakkında görüş ifade edemeyeceğini söyleyerek, usul tartışması açtı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat, CHP'li Altay'ın söylediği şekilde, bir MHP milletvekilinin komisyon üyeliğinin düşürülmesinden dolayı, komisyon raporunu komisyona iade etmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını ifade etti.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, referandumla ilgili meşruiyet sorunu hala devam ederken, telaş içinde HSK'ya üye seçimi yapıldığını kaydederek, "Bu gayri meşru yapılanmanın parçası olmayacağız ve bu nedenle oy kullanmayacağız." dedi.

Tezcan'ın konuşmasının ardından da bazı CHP milletvekilleri salondan ayrıldı, ancak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte bazı CHP milletvekilleri ise salonda kaldı.

Daha sonra ad çekme usuluyla 5 kişilik Tasnif Komisyonu oluşturuldu.

Başkanvekili Hamzaçebi, adı okunan milletvekiline 7 adet mühürlü oy pusulası ve 7 adet zarf verileceğini belirterek, "Oy pusulalarında her üyelik için belirlenen aday listelerinden birer adayın isimlerinin karşısına çarpı işareti koyulacaktır. Oy pusulalarının her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Geçerli oy, çarpı işareti dışında bir işaret taşımayacaktır." dedi.

Oylamaların gizli yapılacağını söyleyen Hamzaçebi, milletvekillerini, oy pusulasını oy kulübesinde işaretlemesi konusunda uyardı. Akif Hamzaçebi, oy pusulasının oy kulübesi dışında işaretlenmesi halinde oylamayı yineleyeceğini bildirdi.

Başkanvekili Hamzaçebi, oy kulübesi önünde sıra olunca isim okutmayı durdurdu ve Katip Üyelerden oy pusulası vermemesini istedi. Hamzaçebi, yığılma geçtikten sonra milletvekillerinin isimlerini tekrar okutmaya başladı.

Daha sonra oy verme işlemine geçildi.

AA