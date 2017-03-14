TBMM'de 18 Kanun Tasarısı Kabul Edildi
Türkiye'nin çeşitli ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmaları onaylayan 18 kanun tasarısı kabul edilerek, yasalaştı.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasalar şöyle:
- Türkiye ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmaya Ek Değişiklik Protokolünün Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G’nin Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ve Ekvador Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
-Türkiye ve Moritanya Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ile Fas Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ve Madagaskar Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ve Cibuti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunan Kanun.
- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Eklerinin Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun.
- Türkiye ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiye'de Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Türkiye ile KKTC Arasında Türkiyedeki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Türkiye ile Portekiz Arasında Gizlilik Dereceli Bilginin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
- Türkiye ile Moldova Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.
Genel Kurulda bugün görüşülmesi öngörülen Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ise görüşülmedi.
TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
AA
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