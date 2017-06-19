TBMM Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Tutuklandı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen'in tutuklanmasına karar verildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Murat Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüpheli Özen, burada ifadesi alındıktan sonra savcılıkça tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, Özen'in tutuklanmasına hükmetti.
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