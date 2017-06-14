TBMM Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü M.Ö, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TBMM Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü M.Ö'yü gözaltına aldı.
M.Ö, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.
AA
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