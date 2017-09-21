TBMM Irak ve Suriye Tezkeresi İçin Olağanüstü Toplanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını açıkladı.
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26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle 1 Ekim Pazar günü toplanacak olan Meclis, bu tarihten önce mesaisine başlayacak.
Mustafa Elitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını kaydetti.
Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.
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