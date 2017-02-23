TBMM, Evlilik Programlarını İnceleyecek
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerini araştırmak, incelemek üzere kurulan alt komisyona ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, komisyona, televizyon kanallarındaki evlilik programlarına ilişkin çok sayıda şikâyet dilekçesi geldiğini söyledi.
Yüksek izlenme oranları nedeniyle hemen hemen bütün özel kanallarda evlilik programlarının, izlenme oranlarının en yüksek olduğu saatlerde birkaç saat yayımlandığına dikkat çeken Satır, “Televizyonlardaki evlilik ve izdivaç programlarında aile bütünlüğünü bozan unsurlar var. Hukuka, kadın haklarına ve ahlâka aykırı yayınlar var. Meclis’e ulaşan dilekçelerle bu konuda inceleme yapma zarureti doğdu.” dedi.
“Genç Kızların, Manavdan Portakal Alınır Gibi Seçildiklerini Görüyoruz”
Satır, kendilerine ulaşan dilekçelerde, izdivaç programlarına evli olduğu hâlde katılan kişilerin dahi olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu belirterek, “Hasta olanların, ruh sağlığı tedavisi gören insanların aylarca programlara devam ettiğini görüyoruz. Üç genç kızın, genç kızların, bir kayınvalide ve damat adayı karşısında manavdan portakal alınır gibi seçildiklerini, aşağılandıklarını görüyoruz. İşin garibi bu kızların da bunlara tepki, cevap vermediğini üzülerek görüyoruz.” diye konuştu.
“Kavga Hiç Eksik Olmuyor”
Aile ve evlilik birlikteliğinin sevgi, karşılıklı saygı, muhabbet, özveri ve medenî ilişkileri içermesi gerektiğini vurgulayan Satır, evlilik programlarında ise kavganın hiç eksik olmadığını, insanların birbirini aşağıladığını, eksikliklerini ortaya çıkardığını, fiziksel müdahaleye varan şiddet görüntülerinin yaşandığını söyledi.
Evlilik ve izdivaç programlarına yönelik toplumda ciddi bir infial oluştuğunu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) televizyon kanallarına verdiği cezalara rağmen ticârî kaygılarla bu programların devam ettiğini ifade eden Satır, bazı şirketlerin de aile kurumunu bozan unsurlar içeren bu programlara sponsor olmasını eleştirdi.
“Kamuoyu Baskısı Oluşturmak Lâzım”
TBMM Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu’nun konuyla ilgili araştırma yaptığını ve hazırladığı raporla RTÜK’e, medya kuruluşlarına, Adalet Bakanlığı’na ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na önerilerde bulunduğunu anımsatan Satır, TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonda ise sâdece evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerininin araştırılıp inceleneceğini söyledi.
Satır, “Evlilik ve izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerine yönelik kamuoyu baskısı oluşturmak lâzım, özel sektörün, televizyon kanallarının kendisine çekidüzen vermesini sağlamak lâzım ve bazı şeylerin karşılığının para olmadığının herkes tarafından bilinmesi lâzım.” diye konuştu.
Kimler Görev Alacak?
Erkeklerin de bu programlardan şikâyetçi olduğunu ifade eden Satır, TBMM Dilekçe Komisyonu’ndaki erkek üyelerin alt komisyona katılmak için talepte bulunduklarını kaydetti.
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan, evlilik programlarının aile kurumuna olumsuz etkileri araştırma ve inceleme alt komisyonunda AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz görev yapacak.
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