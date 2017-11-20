TBMM Başkanlık Seçiminde 1. Tur Sona Erdi

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 367 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadı.