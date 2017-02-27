Tazminat Talebinde Bulunan Aydın Doğan'a Mahkemeden İlginç Cevap

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27.02.2017 07:26
Tazminat Talebinde Bulunan Aydın Doğan'a Mahkemeden İlginç Cevap
Aydın Doğan, Kenan Evren’le işbirliği yapıp servet kazandığı, hükümet kurup, yıktığı iddialarını yargıya taşıdı. İddiaları ‘görünür gerçekliğe uygun’ bulan mahkeme, Doğan’ın tazminat talebini reddetti.

Aydın Doğan hakkındaki; Kenan Evren ile işbirliği yaparak servet edindiği, Alman medyasıyla stratejik işbirliği yaptığı ve hükümet kurup, hükümet yıktığına dair iddialar yargıya taşıdı. Yargı, bu iddiaların “görünür gerçekliğe uygun” ve “olgusal temeller üzerinde” yapıldığına hükmederek, Aydın Doğan’ın manevi tazminat talebini reddetti.  

BU İDDİALAR CEVAPSIZ

Dış politika ve siyaset uzmanı Vahit Özdemir, 29 Eylül 2015’te 24 TV akşam haberlerinde Aydın Doğan hakkında özetle; “Faşist Kenan Evren ile işbirliği yaparak servetine servet kattı. Alman İşadamları ve Alman medyasıyla stratejik ortaklığı var. Hükümet kurup, hükümet yıktı, eski başbakanı evinde pijama ile karşıladı” dedi. Özdemir’in bu sözleri, Aydın Doğan’ın Avukatı Şahin Mengü tarafından yargıya taşındı. Aydın Doğan’ın avukatı Özdemir’den, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 20 bin TL manevi tazminat talep etti. Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Eylül 2016’da verdiği kararda tazminat talebinin reddine karar verdi.

Kaynak: STAR

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