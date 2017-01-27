Tayland'da Cunta Yönetimini Eleştirenler Hapse Atılıyor

»Ana Sayfa»Dünya
27.01.2017 18:43
Tayland'da Cunta Yönetimini Eleştirenler Hapse Atılıyor
Tayland'da sosyal medyada hükümeti eleştirmekle yargılanan Burin Intin'e "hükümdara ihanet" ve Bilgisayar Suçları Kanunu'nu ihlal etmek suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, İlk etapta 22 yıl olarak belirlenen cezanın 11 yıla indirildiği kaydedildi. Tayland'da hükümdara ihanetin cezasının 3 ila 15 yıl arasında olduğu biliniyor.

Intin, Nisan ayında askeri yönetime karşı düzenlenen protesto gösterisinde gözaltına alınmıştı.

Intin, Facebook paylaşımlarının yanı sıra ülkede tanınmış bir öğrenci aktivistin annesine yolladığı mesajlar nedeniyle "hükümdara ihanetle" suçlanıyor.

Bu durum ülkede cunta yönetiminin özel mesajları ele geçirdiği endişesini doğurmuştu.

Tayland'da 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası parlamento dağıtılmış ve anayasa askıya alınmış, yönetime el koyan askeri cunta yönetimi yeni genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü verse de yeni anayasa 2016 Ağustos'unda referandumda halk tarafından onaylandığı halde halen yürürlüğe girmediğinden demokrasiye geçiş sağlanamamıştı.

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