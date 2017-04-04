Tatvan’daki 9 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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04.04.2017 14:09
Tatvan’daki 9 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 9 köy ile bu köylere bağlı mezralarda ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu huzurunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00.00’dan geçerli olmak üzere Çavuşlar, Anadere, Odabaşı, Kuşluca, Yediveren, Dönertaş, Teknecik, Sallıca ve Kısıklı köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir.”

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