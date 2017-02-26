Tatvan’da “Şubat Ayı, Şehadet Ayı” Programı

26 Şubat Pazar günü Tatvan belediyesi kültür merkezinde düzenlenen şubat ayı şehadet ayı programı gerçekleştirildi.

Bayanlara yönelik olarak yapılan programa yoğun katılım oldu.

Tatvan Meryemder üniversite gençliği olarak hazırlanan “Şubat Ayı, Şehadet Ayı” programı Emine Güneş’in sunumuyla başladı. Sedanur Arslan Kuranı Kerim tilaveti yaptı.

Meryemder başkanı Gönül PEKER selamlama konuşması yaptı.

PEKER, kısaca;

Şehitlik ve şahitlik kavramları perspektifinde müslümanın duruşu üzerinde durdu. PEKER; “İhlaslı her müminin ufkunda şehadet özlemi vardır. Şehitliği ve şahitliği beraber düşünmeliyiz dedi. PEKER, “Her türlü zorluğa katlanan ve Allah yolunda can verenlere sakın ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler, ama siz bunun farkında değilsiniz. 28 Şubat darbesine de değinen PEKER,

28 Şubat darbesinin 19. Yılına girdik. Düşüncelerin, kimliklerin, inançların üzerinden tankların geçtiği ve özgürlüklerin yok edildiği 28 şubat günleri. Bize düşen nedir? Bize düşen unutmamak, unutturmamak ve şahitliğimizi yerine getirmektir. Biz şahidiz yapılan bu zulme ve karşısında eğilmeyen Müslüman abla ve abilerimizin direnişi. Bizleri şahit kıl ya RAB. Bizleri bu davaya layık kıl. Macide Göç Türkmen ve Özlem Özyurt şahitliğin birer örnekleri olarak anıldılar.

Program, şehitleri ve 28 Şubat darbesini konu edinen sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Meryemder gençlik grubu ‘Bir Gencin Şehadet Rüyası ’ adlı tiyatro oyununu oynadılar.

Ardından Vera şiirini Zeynep Yarba okudu.

“Ey İsmail’in boğazındaki merhamet..!

Üzerimizdeki bu acıyı kaldır..!

Ya ebabilleri gönder, ya bizi de oraya aldır.

Her taraftan bana yönelir seni arayan sesim.

Vera benim..”

Bangladeş lideri Rahman Nizami’nin “ümmete veda” mektubunu Meryem Güntaş okudu:

Nizami’nin "Müslümanlar etle tırnak gibi midir gerçekten? Sökülüyor tırnaklarımız. Etiniz acımıyor mu? diyemezler..” sözleri okunduğunda salonda duygusal anlar yaşandı.

Program sunucu Emine Güneş'in yaptığı duayla son buldu.

“Ya şehit ya Allah, Şehadetin hakkaniyetin, hakkaniyetin şehadetindir. Bizi şahitliğini hakkıyla ifa edenlerden eyle….”

Program çıkışı Tatvan’da ki ihtiyaç sahipleri yararına kermes yapıldı.