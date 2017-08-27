Tatvan’da Çocuk Kulübü Yıl Sonu Etkinliği Yapıldı

Özgür-Der Tatvan şubesi, Yaz Okulu’nun sekiz haftalık eğitim serüveni coşku dolu bir programla sona erdi. Yaz okulunun dönem programı Tatvan Özgür-Der dernek binasında gerçekleşti. Yoğun katılımın gözlendiği program kurs öğrencilerinden Armağan AKBAY’ın sunumu ve Ali AKA tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve meali ile başladı. Ardından kurs yöneticilerinden Şaban HAYRAN’ın selamlama konuşması ve yılsonu değerlendirmesinde bulundu. Hayran, sekiz haftayı geride bırakan Çocuk Kulübü’nün eğitim faaliyetlerinden bahsederek, eğitim sürecinde çocukların doğasına ters düşmeyecek bir hassasiyetle eğitim vermeye çalıştıklarını ifade etti. Yaz okulunda Kuran-ı Kerim eğitimi, ahlak, siyer, müzik, değerler eğitimi, öncü şahsiyetler dersleri ile beraber futbol, paten ve bisiklet etkinlikleri ile en büyük sermayemiz olan çocuklara sahip çıkmayı gerektiğinin altını çizdi. Konuşmanın ardından, kurs sürecinde yapılan bilgi yarışması ve diğer etkinliklerde başarılı olan öğrencilere ödülleri kurs hocaları tarafından takdim edildi. Ardından kurs katılım belgesi verildi. Program, ikramlar ve Yusuf NURDUHAN’ın karakalem resim sergisi ile sona erdi.