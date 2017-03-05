Tatvan Özgür-Der’den Çocuklara Yönelik Kayak Etkinliği

Tatvan Özgür-Der’de İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kayak Etkinliği Düzenlendi.

Sene içerisinde de düzenli olarak Kur’anı Kerim, siyer, adabı muaşeret vb. eğitim derslerine devam eden ilkokul ve ortaokul grupları; sosyal yönden gelişimlerini sağlamak için sosyal ve sportif etkinliklerine devam ediyor.

Sorumlu hocalar Hasip Ece ve Rıdvan Kutlu’nun rehberliğinde sabah vakti dernek binasından yola çıkıp Rahva kayak merkezine giden öğrenciler, kayak eğitmeni Hasip Ece’den kayma teknikleri hususunda dersler alarak, eğlenceli vakitler geçirdi.