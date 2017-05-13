Tatvan Özgür-Der’de “Yoldakiler” Başlıklı Seminer Yapıldı

İzmir Özgün-Der Yönetim Kurulu üyesi Hamza Akdeniz’in sunumuyla “Yoldakiler” başlıklı konu Tatvan Özgür-Der’de konuşuldu.

Ali Güntaş’ın moderatörlüğünü yaptığı seminer, Tatvan Özgür-Der’in dernek binasında yapıldı.

Seminer, Erol Kutlu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealinin ardından başladı.

Yazar Ramazan Yazçiçek’in “Yoldakiler” başlıklı makalesinin değerlendirildiği seminerde özellikle gençlere tavsiyelerde de bulunan Hamza Akdeniz genel olarak şu hususlara değindi:

“Modern dünya derin bir bunalım içindedir. Modern Batı zulüm ekiminin hastalıklı hasadıyla yüzleşmektedir. Modern insanın böğüren buzağısı, bireyselleşme ve dünyevîleşme hastalığıdır. Bu salgını, Mekke’nin dar sokaklarının fıkhını metropollere taşıyabilenler; çağı, olayları, insanları gerçek zamanlı okuyabilenler; yoldaki işaretleri ter, kan, gözyaşı ile çizebilenler aşacaktır.

Yol sorunu olanla yolda sorunu olan bir değildir. Yoldakilerin yol sorunu yoktur, yolda sorunları vardır. Yolda olanların sorunları pekâlâ olacaktır. Ancak yol sorunu bizatihi sorundur. Yol bilgisine sahip olmak dahi kişiyi yolda oldurmaz. Yol sorunu yolda olanın sorunu gibi değildir. Yolda karşılaşılan sorunlar rahmet yüklü iken yol sorunuyla yaşamak felaketin ta kendisidir.

Yolda yaşanılan bunaltıcı sorunların etkisiyle sabırsızlık gösterilmemelidir. Keza sabırsızlık zaferin en yakın olabileceği anda nimeti kaybettirebilir. Yolda olmak bedel gerektiren bir ameldir. Gül dermeye dikensiz yollardan gidilmez. Yolda olmak, zor zamanda konuşmak, zor zamanda Allah yolunda ‘ben de varım’ diyebilmektir.”

Seminer, soru ve cevap faslının ardından sona erdi.