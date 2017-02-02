Tatvan Özgür-Der’de Yarıyıl Kampı Yapıldı

Özgür-Der Tatvan Şubesi’nde ilköğretim ve ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik yarıyıl kampı gerçekleştirildi.

Sene içerisinde de düzenli olarak faaliyetlerine devam eden ilkokul ve ortaokul grupları, sorumlu hocalar eşliğinde iki günlük yarıyıl kampı düzenledi.

İki günlük kamp süresince Kur'an-ı Kerim okuma yarışması ve bilgi yarışması yapılarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Eğitim seminerlerinin de verildiği kampta öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için okuma programları düzenlendi. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimleri için de masa tenisi, satranç ve langırt gibi sportif faaliyetler icra edildi.