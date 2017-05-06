Tatvan Özgür-Der’de “Kur’an’da Risalet” Konusu Konuşuldu

“Kur’ân’da Risalet” konusunun konuşulduğu seminer, Tatvan Özgür-Der’in dernek binası Seminer Salonunda yapıldı. Şaban HAYRAN’ın moderatörlüğünü yaptığı seminer, Erol KUTLU’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealinin ardından başladı.

Seminer, interaktif bir tarzda soru-cevap şeklinde yapıldı. İzleyicilerin de aktif bir şekilde katıldığı seminerde Beran IŞIK’ın izleyicilere yönelttiği sorulara cevap arandı.

1- Resul Kimdir? Nebi Kimdir?

2- Resul ve Nebi arasında fark var mıdır?

3- Peygamberlerin gönderiliş amaçları nelerdir?

4- Peygamberler Risalet öncesinde ve Risalet sonrasında günah işleyebilirler mi?

5- Risalet Vehbi midir? Kesbi midir?

6- Peygamberlerin bir kısmının bir kısmına üstün kılınışını nasıl anlamalıyız?

7- Peygamberlerin haram kılabilme yetkisi var mıdır?

8- Peygamberlerin diğer müminlerden farklı bir hukukları söz konusu olabilir mi?

Sorulan sorulara izleyicilerin de katılımıyla interaktif bir şekilde yapılan seminer sonunda Beran IŞIK’ın ayetler ışığında soruları cevaplandırdı.

IŞIK, konuşmasını şöyle bitirdi.

“Sonuç olarak toplumun sahip olduğu Peygamber tasavvuru ile Kur’an’ın verdiği tasavvurun birbirinden farklı olduğu açıkça görülmektedir. Kimileri gül peygamberi, kimileri cihat peygamberi, kimileri gaybten haber bildiren istediği zaman istediği şeyi yapan, istediği aleme gidip gelebilen ve istediği kişi ile görüşüp ona talimat verebilen mitolojik bir peygamber tasavvuruna sahip iken, Kur’an açıkça bizlere nasıl bir peygamber tasavvuruna sahip olmamız gerektiğini, onları nasıl ve hangi boyutlarıyla örnek almamız gerektiğini çok açık ve net bir şekilde bizlere sunmaktadır. Bizler Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Peygamberliği Kur’an’dan ve sahih sünnetten anlamaya çalışmalıyız ki, yaşanabilir, örnek alınabilir bir peygamber tasavvuruna sahip olabilelim. Ancak böylece Rabbimizin dilediği şekilde Resullerini anlamış ve onların bizim için gönderildiği amacını ifa etmiş olabiliriz. Rabbimizden Resullerini, kendisinin dilediği şekilde anlayıp onların örnekliğini en güzel şekilde hayatımıza yansıtmayı ve onların günümüz takipçilerinden olmayı, bizlere nasip buyurmasını diliyoruz.”