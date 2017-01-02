Tatvan Özgür-Der'de 'Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi' Konuşuldu

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02.01.2017 12:47
Tatvan Özgür-Der'de 'Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi' Konuşuldu
Özgür-Der Tatvan Şubesinin Cuma seminerlerinin bu haftaki konuğu Özgür-Der Van şubesinden Abidin Yakın oldu.

‘Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi‘nin konuşulduğu seminer, Tatvan Özgür-Der’in dernek binasında yapıldı.

Metin Ava’nın moderatörlüğünü yaptığı seminer, Seyfullah Çelik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealinin ardından başladı.

Abidin Yakın konuşmasında Hz. İbrahim’in Kur’an’da bize ulaştırılan hayat hikayesinin bizler için çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi. Hz. İbrahim ile ilgili Allah’ı bulmasını ve bunu toplumun önünde, onların değerlerin onların diliyle topluma hissettirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Hz. İbrahim’in kalbinin mutmain olması için yeniden dirilmeyi sorgulaması da Müslümanların da akla önem vermeleri hususunda önemli bir mesajdır. Yine bir bayram günü putların kırılıp baltanın en büyük putun eline vermesi de Müslümanlar için şirke bulaşmış toplumlarla mücadele yöntemini göstermesi açısından önemlidir. Bazı rivayetlere put yapıcısı, bazı rivayetlerde ise Nemrut’un sağ kolu olan babası Azer’e hitap ederken “Babacığım” demesi ve kavmine karşı “Ey kavmim” diye hitap ederek onlara tebliğ etmesi de bizim için tebliğ yönteminin ipuçlarıdır.

Abidin Yakın, Kur’an’da Hz. İbrahim ile ilgili geçen ayetlerden örnekler vererek sunumunu bitirdi.

Sunum sonrası soru-cevap kısmına geçilerek sorulan sorular ile konu daha geniş ve teferruatlı bir biçimde ele alınarak seminer sonlandırıldı.

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