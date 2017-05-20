Tatvan Özgür-Der’de ‘’DERDEST’’ Belgeseli Gösterimi

Erol Kutlu'nun okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealinin ardından başlayan program, Tatvan Özgür-Der’in dernek binasında yapıldı

Yönetmenliğini Kevser Çakır Demir’in yaptığı ve 28 Şubat sürecinde İslami kimliğinden ötürü yargılanan Müslüman tutsakların ve ailelerinin yaşadıkları zulmü belgeleyen bir yapım olan ‘’DERDEST’’ belgeseli izlendikten sonra kısaca değerlendirildi.

Belgeselin ardından Özgür-Der şube başkanı Özcan Taşcan, 28 Şubat döneminin ağır koşullarından ve buna karşılık kimi Müslümanların göstermiş olduğu onurlu direnişten hatırlatmalarda bulunarak o dönemin sosyal ve siyasi atmosferi hakkında bilgi verdi.

Müslümanların her koşulda ve zamanda hakkın ve hakikatin adil şahitliğini üstlenmesi gerektiğini ifade eden Taşcan, günümüzde yaşanan kimi haksız uygulama ve eylemler karşısında da duyarlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Sezonun son semineri olması hasebiyle yıl içinde gerçekleştirilen seminerlerin genel bir değerlendirmesinin ve muhasebesinin yapılmasının ardından gelecek sezona ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla beraber program sona erdi.