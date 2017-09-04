Tatvan Özgür-Der’de Bayramlaşma ve Kurban Eti Dağıtımı

Tatvan Özgür-Der üye ve gönüldaşları Kurban Bayramı’nın ikinci günü dernek binasında bir araya gelerek bayramlaştı. Misafirlerin Kurban bayramını tebrik eden şube başkanı Özcan Taşcan, Kurban Bayramı’nın kıymet ve değeri üzerinde dururken Müslümanların en temel sorumluluklarından olan davet ve tebliğ sorumluluğuna da dikkat çekerek Davet sorumluluğunun her şart ve koşulda ifa edilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra sırasıyla fikirlerini beyan eden misafirler de Ümmet coğrafyasının mazlumları için hayır duasında bulunurken duyarlılık temennilerini ilettiler.

Öte yandan, Hz. İbrahim’den müslümanlara miras kalan kurban ibadeti de eda edilirken organizasyon sorumlusu Tuncay Akbay tarafından kurban ibadetinin; teslimiyet, fedakârlık, sadakat, paylaşmak ve bereket vesilesi olduğu, ayrıca Allah’a yaklaşmak ve mazlumlara/muhtaçlara yakın olmak anlamına geldiği belirtilirken bu bilincin sadece bayramlarda değil hayatın her anında da diri tutulması gerektiğine değinildi. Bu vesileyle Özgür-Der üye ve gönüldaşları tarafından kestirilen kurbanlıklar, Tatvan’ın çeşitli mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.