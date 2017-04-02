Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası Düzenledi

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02.04.2017 00:57
Tatvan Özgür-Der Muhtaç Ailelere Yardım kampanyası Düzenledi
Özgür-Der Tatvan Şubesi Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu tarafından muhtaç olduğu tespit edilen Tatvanlı ve Suriyeli muhacir ailelere dönük kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Özgür-Der camiasının ve kimi yardımseverlerin yardımlarını titizlikle muhtaçlara ulaştıran Yardımlaşma ve Dayanışma komisyonu sorumlusu Engin Tülay; ‘’Kim Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır(en’am-160)’’  ayetini hatırlattıktan sonra şimdiye dek toplam 82 aileye yardımların ulaştırıldığını, sonraki hedeflerinin ise imkanlar ölçüsünde daha fazla mağdur ve muhtaç aileye ulaşmak olduğunu belirtirken dağıtım faaliyetlerine maddi ve manevi anlamda destek çıkan hayırseverlere ve dağıtım çalışmalarına iştirak eden liseli ve üniversiteli gençlere gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

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