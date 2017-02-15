Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu

»Ana Sayfa»Dünya
15.02.2017 14:24
Taş Değirmenin Geliriyle 7 Çocuğunu Üniversitede Okuttu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde değirmencilikle uğraşan 66 yaşındaki Mehmet Tekin, 9 çocuğundan 7’sini taş değirmenden elde ettiği gelirle üniversitede okutarak meslek sahibi yapmanın gururunu yaşıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Tekin, 37 yıldır çalıştırdığı taş değirmeni sayesinde 9 çocuğundan 7’sinin üniversitede okumasını sağladı. Tekin’in 6 erkek 3 kız olan çocuklarından 7’si taş değirmenden elde edilen gelirle okudu.

Tekin’in üniversite mezunu çocuklarından üçü öğretmen, biri polis, biri subay ve biri de muhasebeci oldu.

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“İşimi Çok Severek Yapıyorum”

Değirmenci Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980 yılından bu yana taş değirmeninde çalıştığını, elde ettiği gelirle 7 çocuğunu üniversitede okuttuğunu söyledi.

Hâlen aynı işi yaptığını kaydeden Tekin, “66 yaşındayım, hâlen bu işi yürütüyorum. Elde ettiğim gelirle 7 çocuğumu üniversitede okuttum. Taş değirmeni ile kepekli un yapılıyor. Kepekli ekmek daha sağlıklı. Herkes için sağlıklıdır, tavsiye ediyorum. Doktorlar da tavsiye ediyor.” diye konuştu.

Taş değirmeninde çalışmaya devam edeceğini aktaran Tekin, işini çok severek yaptığını sözlerine ekledi.

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