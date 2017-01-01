Tarlada Mahsur Kalan Suriyeliler Kurtarıldı

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01.01.2017 13:52
Tarlada Mahsur Kalan Suriyeliler Kurtarıldı
Tarsus ilçesinde ırmağın taşması sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ırmağın taşması sonucu tarlada mahsur kalan 37 Suriyeli kurtarıldı.

Çayboyu köyünden geçen ırmağın taşması yüzünden köydeki bazı yollar su altında kaldı. Bu esnada yakındaki tarlada mahsur kalan Suriyeliler için kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, jandarma ekipleri ve Tarsus Avcılar Derneği üyeleri ile köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu kurtarılan, aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişi, Tarsus Spor Salonu'na getirildi.

Suriyelilere gıda yardımı yapıldı.

 

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