Taraf Gazetesinin Sahibi Hakkında Yakalama Kararı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
14.01.2017 15:10
Taraf Gazetesinin Sahibi Hakkında Yakalama Kararı
FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün stratejisi ve amacı doğrultusunda yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılan Taraf gazetesi yazar ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Arslan'ı söz konusu adreslerde bulamadı. Bunun üzerine savcılık, Arslan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheli Arslan'ın FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki unsurları tarafından sahte veya maniple edilmiş delillere dayanan, terör örgütünün stratejisi ve amacı doğrultusunda, TSK içerisindeki örgüte mensup olmayan asker şahısları tasfiye amaçlı kamuoyunda ''kumpas'' diye tabir edilen Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk soruşturmalarında toplum genelinde haklılık algısı yaratma işlevi gören ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi olduğu vurgulandı.

Hakimlik kararında, "Söz konusu gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmış Ahmet Altan ve yazar Mehmet Baransu ile terör örgütünün medya unsurlarından oldukları, örgütsel olarak 'büyük ağabeyler' olarak tabir edilen grup arasında yer alan istişare heyeti üyesi şüpheli Alaeddin Kaya tarafından verilen talimatlarla haber hazırlayıp yayımladıkları" denilerek, bu haliyle şüpheli Arslan'ın süreklilik arz edecek şekilde terör örgütü adına faaliyet göstermek suretiyle atılı suçu işlediği belirtildi.

Hakimlik, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin ikamet adresinde bulunmadığı, yurt dışına çıkış yaptığı, bu şekilde firari konumda olduğu anlaşıldığından Başar Arslan hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suikastçi Askerlerin Eşleri de KPSS Şüphelisi12 Ocak 2017 Perşembe 20:09
  • Erdoğan'ın Eski Koruma Müdürü Tutuklandı12 Ocak 2017 Perşembe 16:46
  • 15 Temmuz'da Muhtara Albay Üniforması Giydirilmiş12 Ocak 2017 Perşembe 16:07
  • Sakarya'da İki Şirkete Kayyum Atandı12 Ocak 2017 Perşembe 14:17
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden Darbe Komisyonuna "CHP" Yanıtı11 Ocak 2017 Çarşamba 21:47
  • Batman Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 15 Tutuklama11 Ocak 2017 Çarşamba 17:05
  • Kahramanmaraş’taki ‘FETÖ’ Soruşturması: 6 Tutuklama11 Ocak 2017 Çarşamba 14:43
  • ‘FETÖ’ Soruşturması: 60 İş Adamı Tutuklandı11 Ocak 2017 Çarşamba 12:45
  • FETÖ Soruşturması Kapsamında 110 İş Adamına Tutuklama Talebi10 Ocak 2017 Salı 21:17
  • Erzurum’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 7 Polis Tutuklandı10 Ocak 2017 Salı 16:49
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim