Taraf Gazetesinin Sahibi Hakkında Yakalama Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün stratejisi ve amacı doğrultusunda yayın yaptığı gerekçesiyle kapatılan Taraf gazetesi yazar ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gazetenin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Arslan'ı söz konusu adreslerde bulamadı. Bunun üzerine savcılık, Arslan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şüpheli Arslan'ın FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki unsurları tarafından sahte veya maniple edilmiş delillere dayanan, terör örgütünün stratejisi ve amacı doğrultusunda, TSK içerisindeki örgüte mensup olmayan asker şahısları tasfiye amaçlı kamuoyunda ''kumpas'' diye tabir edilen Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk soruşturmalarında toplum genelinde haklılık algısı yaratma işlevi gören ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi olduğu vurgulandı.
Hakimlik kararında, "Söz konusu gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapmış Ahmet Altan ve yazar Mehmet Baransu ile terör örgütünün medya unsurlarından oldukları, örgütsel olarak 'büyük ağabeyler' olarak tabir edilen grup arasında yer alan istişare heyeti üyesi şüpheli Alaeddin Kaya tarafından verilen talimatlarla haber hazırlayıp yayımladıkları" denilerek, bu haliyle şüpheli Arslan'ın süreklilik arz edecek şekilde terör örgütü adına faaliyet göstermek suretiyle atılı suçu işlediği belirtildi.
Hakimlik, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelinin ikamet adresinde bulunmadığı, yurt dışına çıkış yaptığı, bu şekilde firari konumda olduğu anlaşıldığından Başar Arslan hakkında ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
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