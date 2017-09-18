Tamam TEOG Kalksın da, Bu Usulle mi?

Haksöz Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir televizyon programı esnasında gündeme getirdiği TEOG meselesi gündemin ön sıralarına yerleşti bile. Milyonları ilgilendiren bir konunun herhangi bir ön tartışma, istişare süreçleri yaşanmadan, tarafların görüşleri alınmadan ve en önemlisi de yerine neyin konulacağı belirlenmeden bu şekilde gündeme gelmesi ister istemez bazı soruları da beraberinde getirdi.

Çocukların ‘sınav manyağı’na dönmemesine yönelik her türlü adımın kamuoyundan olumlu karşılık göreceği bilinmekle beraber bu tür konuların etraflıca tartışılmadan, müzakere edilmeden gündemleşmesinin Türkiye’de otoriter bir düzen inşa edildiğine ilişkin kanaatleri beslemesi kaçınılmaz gözüküyor. Öyle ki ülkede işlerin yürütülme tarzının giderek “Reis ne derse o” mantığına büründüğü eleştirilerinin bu gelişmeyle birlikte daha da pekişeceği kesindir.