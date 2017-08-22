ABD'de tam güneş tutulması gerçekleşti. ABD üzerinden geçen son tam Güneş tutulması 38 yıl önce gerçekleşmişti.

Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulmasının ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kıta Amerika'sını bir uçtan diğerine kateden son tutulma ise bundan yaklaşık yüz yıl önce, 1918'de meydana gelmişti. Bu bakımdan, bugünkü tutulma bilim dünyasınca "yüzyılın fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

Ülkenin önde gelen astronomi kurumlarından Amerika Astronomi Topluluğunun Sözcüsü Dr. Rick Feinberg, AA muhabirine açıklamasında, "Bu tutulmanın en kayda değer yönlerinden biri, Oregon eyaletinden Kuzey Carolina eyaletine kadar araştırma ekiplerini yerleştirebileceğiniz 41 kilometrelik kesintisiz kara parçası üzerinde gerçekleşiyor olması." dedi.

Feinberg, "Tutulma ülke üzerinden hareket ederken bir araştırma ekibinden diğerine sırayla herkes gözlem yapabilecek ve bu sayede Güneş'in koronasını yaklaşık bir buçuk saatlik süre zarfında sürekli olarak gözlem altında tutabileceğiz. Bu astronomi tarihinde bir ilk." ifadelerini kullandı.

Yıllardır yapılan araştırmalarda Güneş'in bilim insanlarına pek çok sırrını açtığını dile getiren Feinberg, ancak astronomların ve Güneş fizikçilerinin hala Güneş'in atmosferi milyonlarca dereceyken merkeze daha yakın konumdaki dış yüzeyinin nasıl 5 bin 500 derecede kaldığı gizemini çözemediğini söyledi.