Taliban’ın Operasyonu İstifaları da Beraberinde Getirdi!

Afganistan’da Taliban’ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılından bu yana Kâbil yönetimine bağlı güvenlik güçlerine yönelik en ölümcül operasyonu düzenlemesinin ardından Savunma Bakanı Abdullah Habibi ve Genelkurmay Başkanı Kadem Şah Şahim istifa etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD destekli Kâbil yönetiminin Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Savunma Bakanı Abdullah Habibi ve Genelkurmay Başkanı Kadem Şah Şahim’in istifalarını kabul etti.” denildi.

Ölü Sayısı Hakkındaki Farklı Açıklamalar

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan Kâbil yönetimine ait ordu karargâhına cuma günü düzenlenen operasyonda 100’den fazla askerin öldüğü ya da yaralandığı bildirilmişti.

Bazı basın kuruluşlarına konuşan yetkililer ise ölü sayısının son olarak 136 olduğunu duyurmuş, bir görgü tanığı da en az 165 ceset saydığını söylemişti.

Başka haber sitelerinde yer alan açıklamalarda ise 300 ’e yakın askerin öldürüldüğü, 200’den fazla askerin de yaralandığı ve Taliban tarafından esir alındığı belirtildi.

Taliban: Operasyon Misilleme Olarak Yapıldı

Taliban, üstlendiği operasyonun, ülkenin kuzeyinde üst düzey Taliban yetkililerinin katledilmesine karşılık olarak düzenlendiğini duyurmuştu.

Kâbil yönetimine bağlı ordudan yapılan açıklamada askeri üniformalı Taliban mensuplarının, askeri araçlarla karargâha girerek etrafa ateş açtıkları açıklanmıştı.

Saatlerce sürdüğü belirtilen çatışmalarda 10 Taliban mensubunun hayatını kaybettiği, birinin de Kâbil yönetimi tarafından esir alındığı bildirilmişti.