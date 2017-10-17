Taliban’ın Esir Aldığı ABD Askeri Suçlamaları Kabul Etti

Kuzey Carolina eyaletindeki Fort Bragg üssünde askeri mahkemeye çıkarılan Bergdahl, firar ettiğini ve düşman karşısında ağır suç işlediğini kabul etti. Düşman karşısında ağır suç işlemenin cezasının müebbet hapis olduğu bildiriliyor.

Bergdahl, 2009’da Afganistan’da görev yaptığı noktayı terk ettikten kısa süre sonra Taliban tarafından ele geçirilmişti. Amerikan ordusu, Bergdahl’ı bulabilmek için geniş çaplı operasyonlar yürütmüştü. Bergdahl, daha önce verdiği ifadede, tek niyetinin birliğindeki bazı meselelere dikkat çekmek olduğunu kaydetmişti.

2014 yılında Küba’nın Guantanamo’daki Amerika’ya ait askeri hapishanede tutuklu bulunan beş Taliban üyesi karşılığında takas edilen Bergdahl, Amerikan iç siyasetinde büyük tartışma yaratmıştı. Zamanın başkanı Obama, tutuklu takasıyla Amerika’nın ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle Cumhuriyetçi Partililer tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Donald Trump ise başkan adayıyken Bergdahl’ı sürekli olarak ”vatan haini” olarak tanımlamış ve idam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Bergdahl’ın geçen yıl bir İngiliz film yapımcısına verdiği söyleşi, ABC Televizyonu’nda yayınlandı. Bergdahl, söyleşide, Trump’ın söz ve yorumlarının, adil yargılanma şansını ortadan kaldırdığını iddia ediyor.

Amerikan ordu sözcüsü Paul Boyce, Bergdahl’ın suçunu kabul etmesinden önce Amerika’nın Sesi’ne verdiği demeçte, ordunun askeri-hukuki sürece ve sanığın haklarına saygı göstermeye devam ettiğini, davanın adil ve tarafsız şekilde sürmesinin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Voa News