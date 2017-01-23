Taliban’dan Trump’a Açık Mektup

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi, Amerika Birleşik Devletleri ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’a hitap ettiği bir açıklama yayınladı. Bildiri ‘Yeni Amerikan Başkanının Düşünmesi İçin Birkaç Açık Husus’ başlığı taşıyor.

Donald Trump’ın Afganistan savaşı başladığından bu yana üçüncü ABD başkanı olduğu ve kendi ifadeleriyle savaşa 1 trilyon dolardan daha fazla harcandığı hatırlatılan açıklamada ABD’nin savaştan elde edilen hiçbir kazanımının olmadığı vurgulandı.

Taliban’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada ABD’nin eline masum Afgan halkını kanıyla boyamaktan ve köylerin viran edilmesinden başka bir şey geçmediği belirtildi.

Trump’a seslenilen açıklamada dünya kamuoyundaki itibarını yitiren ABD için savaşı sonlandırmanın yükümlülüğünün Donald Trump’ta olduğu ifade edildi.

“Görünürde bu savaş, hiçbir Afganın alakası olmayan ve olayın ardındaki gerçek aktörün de tarafsız bir şekilde araştırılmadığı bir bahaneyle başladı. Şunu da zikretmek gerekir ki size uygarlık adına konsey verenler aslında medeniyet ve insanlık düşmanlarının ta kendileridirler. Dahası, generalleriniz önceki başkanlara verdiği gibi size de Afganistan hakkında gerçeği yansıtmayan raporlar vereceklerdir.”

Afganistan hakkında analizler hazırlayan Amerikalı analistlerin bunu Afganistan’dan yirmi bin kilometre ötede yaptığının altı çizilen açıklamada mevcut durumun Trump’ı bataklığa daha fazla sokacağı değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca Müslüman Afgan halkının işgale karşı kıyam ettiği, imanlarını, ülkelerini, insani onurlarını ve özgürlüklerini savundukları belirtilerek soruldu: “Siz de kendiniz için özgür bir ülke istersiniz hatta Amerika’ya sınır bir ülkede bile yabancı asker olsun istemiyorsunuz peki ya bu meşru hakkı Müslüman Afgan halkı için neden kabul etmiyorsunuz?”

Afganistan’da terörizm olmadığını, bunun bir slogandan başka anlam taşımadığını belirten Taliban Hareketi, Afganistan’daki durumun Amerikalıların işgali ve vekil bir yönetimin Müslüman halka dayatılması olduğunu ifade etti.

2010 yılında ABD Kongresine gönderilen mektuba atıf yapılan açıklamada ABD’nin Afganistan’daki muhacir bir grupla savaşmadığı Afgan halkıyla savaştığı kaydedildi.

Taliban’ın Trump’a yönelttiği açıklama, Afganistan’da askeri çözümün mümkün olmadığı ifadesi ve başarısızlığı ispatlanmış önceki politikalar yerine işgali sonlandırma teklifiyle son buldu.

Kaynak: Asyanın Sesi