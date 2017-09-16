Taliban’dan Romanya Güçlerine Bombalı Saldırı!

Afganistan’ın güneyinde yer alan stratejik konumdaki Kandahar ilinde NATO bünyesinde görev yapmakta olan Romanya güçlerine bağlı bir askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Kandahar Hava Üssü’nün yakınlarında, konvoyun başka bir bölgeye intikali sırasında gerçekleşen saldırıda Romanya güçlerinden ölen ve yaralananlar oldu.

Taliban Üstlendi

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, saldırıdan sonra sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid, saldırının Taliban güçleri tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Sözcü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 7 yabancı askerin öldüğü belirtildi.

13 Bin Yabancı Asker

2004 yılından bu yana Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapmakta olan Romanya’nın ülkede yaklaşık 620 askeri bulunmakta.

Afganistan’da oluşturulan “Kararlı Destek Misyonu” bünyesinde Kâbil hükümetine bağlı güçlere destek vermek amacıyla, 39 ülkeden yaklaşık 13 bin kişilik bir askeri güç hâlen ülkede bulunmakta.