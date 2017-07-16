Taliban'dan Mescid-i Aksa Açıklaması: Sesinizi Yükseltin

Taliban, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen olayların ardından İsrail'i kınayan açıklama yayımladı.

Taliban, "İsrail yönetiminin saldırıların önlenmesi konusunda İslami organizasyonların harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

Taliban'ın yayınladığı açıklama:

Afganistan İslam Emirliği'nin Mescid-i Aksa'da İsrail saldırganlığı ile ilgili açıklaması

Cuma günü işgalci İsrail askerleri ile Filistinli Müslümanlar arasında Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'da 3 Filistinlinin şehit olduğu ve 2 İsraillinin öldüğü bir çatışma yaşandı.

İsrail askerleri olayı takiben Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, Müslümanları mescidde Cuma namazı kılmaktan alıkoydu ve mescidi şu ana kadar kapalı tutuyor.

İslam Emirliği, Müslüman Afgan halkının temsilcisi olarak, işgalci İsrail askerlerinin fiillerini en güçlü şekilde kınıyor, dünyanın dört bir yanındaki Müslüman milletlerden İsrail'in bu fiilini kınamasını ve bunun önlenmesinin yolları hakkında düşünmesini talep ediyor.

İslam Konferansı ve diğer İslami organizasyonlar da aynı zamanda seslerini yükseltme ve zalimlerin zulmünü önlemede Filistinli kardeşlerinin yanında yer alma sorumluluğuna sahiptir.

Afganistan İslam Emirliği

15/07/2017



Kaynak: Mepa News