Taliban’dan Koruculara Operasyon: 13 Ölü
Afganistan’ın kuzeyinde Taliban tarafından düzenlenen operasyonda 13 korucunun öldüğü bildirildi.
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ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı koruculara Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki Mescid Sefid bölgesinde pusu kurulduğu belirtildi.
AA’da yer alan habere göre, Taliban tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 korucunun öldüğü bildirildi.
Saldırıyı üstlenen Taliban, öldürülenlerden üçünün korucu komutanlar olduğunu duyurdu.
Bölgede iki gün önce Taliban’a karşı operasyon başlatılmıştı.
Etiketler : afganistan, taliban
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