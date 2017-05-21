Taliban’dan Karakola Operasyon: 25 Polis Öldürüldü

Afganistan’da Taliban mensuplarının Zabul vilayetinde bulunan Şahcoy ilçesinin Çine bölgesindeki polis karakoluna ağır silahlarla operasyon düzenlediği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda şu ana kadar 25 polisin öldürüldüğü, 15 polisin de yaralandığı bildirildi.

ABD destekli Kâbil hükümetine bağlı kaynaklar bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini, çatışmanın sürdüğünü kaydetti.

Taliban’dan yapılan açıklamada ise operasyonla birlikte polis karakolunun kontrolünün sağlandığı dile getirildi.