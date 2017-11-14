Taliban’dan Kandahar’da Karakollara Eş Zamanlı Saldırı!
Afganistan’ın Kandahar vilayetinde ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı polis karakollarına yönelik Taliban tarafından düzenlenen eş zamanlı saldırıda en az 22 polisin öldüğü bildirildi.
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Afganistan’ın Kandahar vilayetindeki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ziya Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban’ın dün akşam saatlerinde Meyvend ve Cirey ilçelerindeki polis karakollarına eş zamanlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda 22 polisin öldüğünü, 15 polisin de yaralandığını kaydeden Durani, saldırının ardından çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü, 40 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 35 Taliban üyesinin de yaralandığını ileri sürdü.
Taliban ise saldırıda 40’tan fazla güvenlik görevlisini öldürdüklerini söyledi.
Etiketler : afganistan, kandahar, taliban
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