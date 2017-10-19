Taliban’dan Kandahar’da Bombalı Saldırı: En Az 41 Ölü!

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan’ın güneyinde yer alan Kandahar iline bağlı Meyvand ilçesinde ABD destekli Kâbil yönetimine bağlı güçlere ait askeri kampa Taliban tarafından gerçekleştirilen bomba yüklü araç saldırısında yönetime bağlı güçlerden en az 41 kişi öldü.

Bölgedeki başka yerel kaynaklar ve habercilerin aktardığı bilgilere göreyse saldırıda Kâbil yönetimine bağlı güçlerden 43 kişi öldü.

Saldırı ile ilgili sosyal medya ağlarında açıklama yapan Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi, bomba yüklü araç ve ardından gerçekleşen silahlı çatışmada, Kâbil yönetimine bağlı güçlerden 60 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ülkede her iki taraf için de sembolik öneme sahip olan Kandahar’da Taliban’ın oldukça etkili bir yapılanmaya sahip olduğu biliniyor. Özellikle saldırının gerçekleştirildiği Meyvand ilçesi Taliban’ın ildeki kalesi konumunda.