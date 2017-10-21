Taliban’dan Kâbil’deki NATO Merkezine Füze Saldırısı!

Mepa News sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Afganistan’ın Kâbil kentindeki NATO merkezine yönelik bu sabah saat 6.00 sularında füze saldırısı düzenlendi.

NATO merkezinin 3 füzeyle hedef alındığını belirten yerel kaynaklar, füzelerden birisinin bölgedeki elçilik binasına, diğer ikisinin de NATO merkezine düştüğünü ifade etti.

Taliban’dan Açıklama

Taliban, Sözcü Zebihullah Mücahid tarafından sosyal medya ağları üzerinden sabah saatlerinde yapılan açıklama ile NATO merkezine yönelik düzenlenen füze saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Açıklamada, “Kâbil’deki işgalci güçlere karşı düzenlenen füzeli saldırıda ağır kayıplar oluştu.” ifadeleri kullanıldı.

Kâbil’deki İlk Füze Saldırısı Değil

Taliban tarafından 25 Eylül gecesi de Kâbil’deki uluslararası havaalanının askeri bölümüne yönelik füze saldırısı düzenlenmişti.

Bu füze saldırısından iki gün önce de Kâbil’de NATO bünyesinde görev yapan Danimarkalı askerlerin bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlenmiş, saldırının sorumluluğunu Taliban üstlenmişti.

Taliban’ın son dönemde Kâbil’de düzenlediği saldırılarda bir artış gözlemleniyor.